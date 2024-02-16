Приезд скорой помощи в колонию к Навальному за семь минут объяснили

Медики скорой помощи прибыли в ямальскую ИК-3, в которой содержался Алексей Навальный, за семь минут, так как выехали из филиала Лабытнангской горбольницы в поселке Харп, где также расположено исправительное учреждение.
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