❗️ В результате отражения атаки БПЛА загорелась кровля детсада в «Бухте Казачья» в Севастополе Пожар оперативно локализовали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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