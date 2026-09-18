Актриса Чулпан Хаматова не исключила, что у нее есть тайный покровитель в России

Актриса Чулпан Хаматова опровергла в YouTube-интервью Станиславу Кучеру (признан в РФ иностранным агентом), что у нее есть «мощная крыша в России», благодаря которой она до сих пор не попала в реестр иностранных агентов.
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