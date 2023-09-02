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«Родина Медиа» и «Народная Команда» сыграют в главном матче игрового дня Медиалиги

2 сентября, суббота «Родина Медиа» – «Народная Команда», начало в 18:00. Матч пройдет в Москве, на большом поле стадиона «Москвич».

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