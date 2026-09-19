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Газета.ру

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Politico: инспектор бундесвера Бройер может возглавить военный комитет НАТО

Politico: инспектор бундесвера Бройер может возглавить военный комитет НАТО

Инспектор бундесвера Карстен Бройер может возглавить военный комитет НАТО в 2028 год, его кандидатура рассматривается как самая вероятная.

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