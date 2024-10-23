Финансированию одного нацпроекта в России предрекли снижение в 1,5 раза

Финансирование нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ) в 2024 году может снизиться в 1,5 раза, до 105–132 миллиардов рублей (минус 38-51 процент год к году).
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