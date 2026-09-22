Нашествие пресноводных медуз заметили экологи в Новосибирском водохранилище

Множество пресноводных медуз расплодилось в Обском море. Причинами этого стали сильный прогрев воды и аномально тёплая погода в Сибири в этом году, пишет паблик «Эконавигатор» в социальной сети «ВКонтакте».
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