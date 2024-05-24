Песошин поручил усилить контроль за качеством подготовки объектов к отопительному сезону

В течение отопительного сезона 2023/2024 года произошло 3 596 аварийных ситуаций в сфере ЖКХ. Премьер-министр Алексей Песошин отметил, что это значительная цифра и поручил ужесточить контроль за качеством подготовки объектов.
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