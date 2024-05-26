В Турции началась акция протеста против туристических автобусов

В Турции разгорелся скандал из-за введения туристических автобусов на популярном острове Бююкада. Главное управление транспорта Стамбула (IETT) доставило на остров 10 микроавтобусов для перевозки отдыхающих внутри острова.
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