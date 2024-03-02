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В Сириусе презентовали тюменскую любовь, креатив и море

В Сириусе презентовали тюменскую любовь, креатив и море

СИРИУС, 2 марта, ФедералПресс. Нацпроект «Наука и университеты», межвузовский кампус и тюменская любовь – вот что увидели сегодня гости Всемирного фестиваля молодежи от Тюменской области на площадке ВМФ-2024.

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