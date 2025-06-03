Келлог: Удары Киева по аэродромам России увеличивают риски расширения конфликта

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что удары Киева по военным аэродромам России значительно повышают уровни рисков в конфликте и могут привести к его расширению.
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