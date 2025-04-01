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В РФ вступил в силу новый ГОСТ о доле отечественного вина в ресторанах

В РФ вступил в силу новый ГОСТ о доле отечественного вина в ресторанах

В России начал действовать новый ГОСТ для заведений общепита, который рекомендует выделять в меню винам российского производства долю не менее 20% ассортимента, приводя их в начале карты и сопровождая специальными отметками.

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