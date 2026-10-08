Медведь убил человека в доме, Рунет накрыл сбой, приставы готовятся взыскать больше. Главное к утру 9 октября

Медведь проник в жилой дом в Монголии и напал на людей, российские пользователи столкнулись с проблемами в работе популярных интернет-сервисов, в федеральном бюджете ожидают заметного роста поступлений от исполнительского сбора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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