Экономист дала прогноз, на сколько вырастет ключевая ставка в декабре

До конца 2024 года Центробанк может снова поднять ключевую ставку. На этот раз повышение будет на 100 базисных пунктов — до 22% годовых, такое мнение выразила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, передает «Газета.
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