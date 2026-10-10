ACB. «Баскет Корунья» встретится с «Сарагосой», «Бреоган» сыграет против «Жироны»

«Баскет Корунья» примет «Сарагосу», «Бреоган» встретится с «Жироной». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Баскония – 2-0, Реал – 2-0, Бреоган – 2-0, Тенерифе – 1-1, Барселона – 1-1, Бильбао – 1-1, Жирона – 1-1, Форса Льейда – 1-1, Обрадойро – 1-1, Сарагоса – 1-1, Валенсия – 1-1, Мурсия – 1-1, Сан-Пабло Бургос – 1-1, Баскет Корунья – 1-1, Андорра – 0-1, Ховентуд – 0-1, Уникаха – 0-2, Манреса – 0-2.
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