Трамп: передача вооружений Украине делает США уязвимыми

Передача вооружений странам по всему миру, в частности Украине, делает Соединенные Штаты уязвимыми. Об этом в ходе интервью телевизионному каналу Fox News заявил бывший хозяин Белого дома, кандидат на должность американского президента от Республиканской партии Дональд Трамп.