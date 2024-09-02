Трамп: передача вооружений Украине делает США уязвимыми

Передача вооружений странам по всему миру, в частности Украине, делает Соединенные Штаты уязвимыми. Об этом в ходе интервью телевизионному каналу Fox News заявил бывший хозяин Белого дома, кандидат на должность американского президента от Республиканской партии Дональд Трамп.
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