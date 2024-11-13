Economist: окружение Владимира Зеленского врёт ему о ситуации на фронте

Положение дел в зоне боевых действий за последнее время ухудшилось Окружение президента Украины Владимира Зеленского не сообщает ему актуальную информацию из зоны боевых действий из-за ухудшения ситуации на фронте.
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