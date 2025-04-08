Школьных агрессоров хотят заставить убирать кабинеты и чистить территорию

Одновременно с этим их попытаются вернуть в нормальную жизнь Законопроект, направленный на профилактику буллинга среди детей и подростков, находится на финальной стадии согласования в правительстве РФ, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Артем Метелев.
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