Апелляцию на приговор Михаилу Абызову рассмотрит Мосгорсуд

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшего министра по делам Открытого правительства России Михаила Абызова, признанного виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, двух эпизодах легализации денег, полученных преступным путем и коммерческом подкупе .
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