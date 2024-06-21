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Апелляцию на приговор Михаилу Абызову рассмотрит Мосгорсуд

Апелляцию на приговор Михаилу Абызову рассмотрит Мосгорсуд

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшего министра по делам Открытого правительства России Михаила Абызова, признанного виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, двух эпизодах легализации денег, полученных преступным путем и коммерческом подкупе .

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