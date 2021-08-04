Глава Екатеринбурга объяснил причины транспортного коллапса. «Соглашение не сработало»

Руководство «Гортранса» пыталось отсрочить платеж за электроэнергию Ограничение электроснабжения в екатеринбургском «Гортрансе» произошло из-за того, что не сработало соглашение об отсрочке платежей между муниципальным предприятием и энергетиками.