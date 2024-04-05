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85 тысяч ямальцев выбрали электронную трудовую книжку

85 тысяч ямальцев выбрали электронную трудовую книжку

За четыре года более 85 тысяч ямальцев выбрали электронную трудовую книжку. В окружном отделении Соцфонда рассказали, что цифровой документ дает работникам доступ к данным о стаже, а работодателям упрощает работу по кадровому учету.

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