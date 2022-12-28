Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Они, татуировки, отвратительны и не выделяют человека. Это традиция папуасов, зачем уподобляться дикарям?!Спикер Госсовета ...
  • сергей фролов
    Какая радость для извращенцев всех мастей.Филипп Лам: «Евро...
  • Лидия Фролова
    Да.. шиш лягушатникам  и Макрону...ЧМ-2022. Финал. А...

Эдерсон быстрее всех одержал 150 побед в АПЛ. Ему потребовалось 197 матчей

Эдерсон быстрее всех одержал 150 побед в АПЛ. Ему потребовалось 197 матчей

Эдерсон одержал 150-ю победу в АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Лидс» (3:1) в 17-м туре Премьер-лиги. Эта победа стала 150-й для бразильского голкипера.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх