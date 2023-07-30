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Гендиректор «Салавата» об Амирове: «Верю, что он вернется. Если бы Родион играл за нас, была бы совсем другая команда»

— Вы подписали контракт с Амировым, как у него сейчас дела? — Он продолжает лечение [от онкологии], есть положительная динамика.

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