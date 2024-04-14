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Сын Канделаки после «Новой Фабрики звезд» пошел в «ментовские сериалы»

Участие Лео Канделаки в шоу “Новая Фабрика звезд” вызвало значительный резонанс из-за необычного состава участников, в который входили племянница Гарика Мартиросяна, сын Михаила Круга и наследник Сергея Филина.

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