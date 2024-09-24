Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

В марте этого года на Замоскворецкую линию вышли самые инновационные поезда серии «Москва-2024» Доля новых поездов в столичном метро к 2030 году увеличится до 95%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
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