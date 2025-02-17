От Украины до иранской ядерной сделки: о чем говорили Путин с Трампом

Интрига, державшая в напряжении весь политический мир почти месяц - «говорил - не говорил» Трамп с Владимиром Путиным, сопровождаемая обтекаемыми фразами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова « не могу, ни подтвердить, ни опровергнуть » - разрешилась.