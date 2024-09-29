Как себя вести при встрече с диким животным

В последние годы количество кабанов в Крыму заметно снизилось и поддерживается на невысоком уровне в связи с необходимостью предотвращения возникновения и распространения особо опасного заболевания – африканской чумы свиней (для человека она не опасна).
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