«Тёрся ширинкой о лицо»: подросток-мигрант домогался школьников в стенах лицея

С какой стати эта власть решила переселить всех жителей бывших республик Союза в Россию? А кто у народа спрашивал? Ни я, ни мои родные, друзья, соседи, никто не желает превращать наш дом в пристанище для всех, кому где-то как-то плохо живется. Они здесь никому не нужны. Для них даже въезд без визы должен быть запрещëн.

МП

Михаил Пантюхин

Я не пойму, а ОТЦЫ пострадавших детей где? Даже если ребёнок не говорит об унижении этим азерзвероподонком, почему нельзя увидеть чисто психологически родители, что сын получил травму? А этого зверя должны найти или не найти там, где ему место - в лесу, но лучше, что б не нашли! ИЗчеЗ однако! Вообще, что творится в Школах, лицея, а "господин министр образования" Кравцов? Это не образование, а обезьянование , а по сути отупение со всеми возможными звериными способами! Этот Кравцов вообще чем занят? Но не образованием точно!!!!