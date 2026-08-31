Министр армии США Дрисколл подал Трампу прошение об отставке

Министр армии США Дэниел Дрисколл официально подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке. Это решение последовало после нескольких месяцев напряжённых отношений с министром обороны Питом Хегсетом.
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