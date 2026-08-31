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FiNE NEWS

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Министр армии США Дрисколл подал Трампу прошение об отставке

Министр армии США Дрисколл подал Трампу прошение об отставке

Министр армии США Дэниел Дрисколл официально подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке. Это решение последовало после нескольких месяцев напряжённых отношений с министром обороны Питом Хегсетом.

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