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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области ждут дожди и заморозки

По данным иркутских синоптиков, в ближайшие дни погода в регионе испортится. Ночью 4 сентября в северо-восточных районах пройдут сильные, а местами очень сильные дожди.

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