Второй фронт — морской?

НАТО готовится к сражению с Россией за Черное море Андрей Офицеров За время Спецоперации, по данным береговых радиотехнических средств Черноморского флота, были уничтожены более 80 беспилотников и свыше 20 безэкипажных катеров Украины, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле.