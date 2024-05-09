НАТО готовится к сражению с Россией за Черное море Андрей Офицеров За время Спецоперации, по данным береговых радиотехнических средств Черноморского флота, были уничтожены более 80 беспилотников и свыше 20 безэкипажных катеров Украины, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле.
Второй фронт — морской?
Комментарии
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Владимир Иванов
Фантазер!
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1 час.
Людмила Фирстова
Владимир, а конкретно напишите в чём он фантазёр
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18 мин.
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