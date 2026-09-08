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Казанда такси йөртүчесе светофорның кызыл утына чыккан һәм KIA белән бәрелешкән

Казанда такси йөртүчесе светофорның кызыл утына чыккан һәм KIA белән бәрелешкән

Кичә кич Казанның Вишневский урамында ике җиңел машина катнашында юл-транспорт һәлакәте булган. Бу хакта шәһәр Дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә.

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