Нелинейный детектив The Rise of the Golden Idol получил дату выхода и расширенную демов...

Нелинейный детектив The Rise of the Golden Idol получил дату выхода и расширенную демоверсию в SteamИздательство PlayStack и разработчики из латвийской Color Gray Games объявили дату выхода нелинейного детективного приключения The Rise of the Golden Idol и выпустили крупное обновление для его предшественницы, The Case of the Golden Idol.