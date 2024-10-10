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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нелинейный детектив The Rise of the Golden Idol получил дату выхода и расширенную демов...

Нелинейный детектив The Rise of the Golden Idol получил дату выхода и расширенную демов...

Нелинейный детектив The Rise of the Golden Idol получил дату выхода и расширенную демоверсию в SteamИздательство PlayStack и разработчики из латвийской Color Gray Games объявили дату выхода нелинейного детективного приключения The Rise of the Golden Idol и выпустили крупное обновление для его предшественницы, The Case of the Golden Idol.

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