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Царьград

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Ревнивая жительница Дмитрова сожгла дом экс-партнёра на 2,2 млн

Ревнивая жительница Дмитрова сожгла дом экс-партнёра на 2,2 млн

В Подмосковье задержана 33-летняя жительница Дмитрова, которую подозревают в поджоге дачного имущества бывшего партнёра.

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