Президент России Владимир Путин прибыл в Нью‑Дели для участия в саммите БРИКС. В столичном аэропорту Индии главу государства встретили с почестями, после чего он отправился далее в составе кортежа на автомобиле российской марки «Aurus».
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