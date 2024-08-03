NYT: Остин отменил сделку с тремя участника теракта 11 сентября 2001 года

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился отменить заключение сделки с тремя подозреваемыми в причастности к совершению терактов 11 сентября 2001 года, в ходе которых были уничтожены башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.