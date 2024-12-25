Юрист Адамс: штраф за превышение скорости с 2025 года увеличится до 750 рублей

Многие размеры штрафов потеряли актуальность на фоне инфляции Юрист Давид Адамс рассказал, что с 1 января 2025 года штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч вырастет с 500 рублей до 750, а за вождение в нетрезвом виде — с 30 до 45 тысяч рублей.