НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Оценки натянут: особенно мигрантам. Идиоты.Чернышенко: учите...
  • Иван Иванов
    Ну всё.Кранты образованию будут.....Чернышенко: учите...
  • Eduard
    Не собака виновата,а человек!В Петербурге поли...

Юрист Адамс: штраф за превышение скорости с 2025 года увеличится до 750 рублей

Юрист Адамс: штраф за превышение скорости с 2025 года увеличится до 750 рублей

Многие размеры штрафов потеряли актуальность на фоне инфляции Юрист Давид Адамс рассказал, что с 1 января 2025 года штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч вырастет с 500 рублей до 750, а за вождение в нетрезвом виде — с 30 до 45 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх