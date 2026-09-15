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Ивановские новости

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Ивановская пожарно-спасательная академия отмечает 60 лет со дня основания

Ивановская пожарно-спасательная академия отмечает 60 лет со дня основания

Сегодня исполняется 60 лет со дня создания Ивановского пожарно-технического училища — учреждения, из которого выросла современная Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.

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