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Депутат Шеремет: Саммит по Украине без РФ станет антироссийским шабашем

Депутат Шеремет: Саммит по Украине без РФ станет антироссийским шабашем

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине, который состоится в Швейцарии, будет антироссийским шабашем.

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