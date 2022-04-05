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Почти 3000 жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от России

Почти 3000 жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от России

2800 жителей освобождённых территорий Украины уже получили единовременные выплаты, в размере 10 тысяч рублей, от России.

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