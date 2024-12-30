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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» официально провели обмен с «Нетс», в результате которого команду пополнил Дориан Финни-Смит

«Лейкерс» выменяли у «Нетс» форварда Дориана Финни-Смита (31 год, 201 см) и защитника Шейка Милтона (28 лет, 196 см).

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