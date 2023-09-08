Ведь как устроен этот мир. Кто контролирует морские торговые пути, тот контролирует торговлю. А кто контролирует торговлю, тот контролирует весь мир.
Больше не владычица морская. Как мы отобрали у них главный морской путь
Комментарии
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Элла
БРАВО, ПУТИНУ!!!
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15 час.
Виктор Онегин
Похоже на мечты,даже не вериться что нам когда то это придётся контролировать.Брикс не вечен. Брикс это дружба против Великобритании и США. США вскоре сдуется и Англия опять мутить будет на дипломатическом поприще. Для России главное доминирование над энерго ресурсами Это чистая и безопасная атомная энергетика.
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13 час.
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