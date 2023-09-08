Больше не владычица морская. Как мы отобрали у них главный морской путь

Виктор Онегин

Похоже на мечты,даже не вериться что нам когда то это придётся контролировать.Брикс не вечен. Брикс это дружба против Великобритании и США. США вскоре сдуется и Англия опять мутить будет на дипломатическом поприще. Для России главное доминирование над энерго ресурсами Это чистая и безопасная атомная энергетика.