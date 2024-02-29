В Минпромторге объяснили сдвиг поставок самолетов МС-21 и SJ-100

Перенос начала поставок импортозамещенных самолетов МС-21 и SJ-100 на 2025–2026 годы в Минпромторге «Известиям» объяснили техническими сложностями реализации проектов такого масштаба и обязательствами выполнения полноценной программы испытаний.
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