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В Челябинской области задержали более 40 участников погрома в Коркино

В Челябинской области задержали более 40 участников погрома в Коркино

Волнения начались после того, как тело сорокалетней женщины нашли в такси. Местные жители заподозрили в убийстве двух представителей цыганской диаспоры и устроили общественные беспорядкиОбновление от 11:10 по ЕКБ: По данным Mash в Коркино задержан второй молодой человек, который может быть причастен к убийству.

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