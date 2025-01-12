Сражающийся против ВСУ британец пообещал отправлять соотечественников домой в гробах

Британский наемник Джей Фрейзер предупредил своих соотечественников, которые участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), что будет отправлять их «домой в гробах».
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