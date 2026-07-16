Опасения Украины из-за предстоящей зимы объяснили

Состояние европейского газового рынка может создать проблемы для Украины, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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