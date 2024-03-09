Межзвездный сигнал, связанный с инопланетянами, оказался шумом от грузовика

Звуковые волны, которые, как полагают, исходили от метеорита в 2014 году к северу от Папуа-Новой Гвинеи, почти наверняка были вибрациями от грузовика, грохочущего по близлежащей дороге, показало новое исследование Университета Джона Хопкинса.