Арестованный экс-чиновник Минпромторга Колобов упал в обморок перед судьей

Экс-чиновник Минпромторга рухнул в обморок в суде во время ареста по делу о подгузниках на 50 млнМещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова.
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