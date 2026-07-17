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Царьград

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Арестованный экс-чиновник Минпромторга Колобов упал в обморок перед судьей

Арестованный экс-чиновник Минпромторга Колобов упал в обморок перед судьей

Экс-чиновник Минпромторга рухнул в обморок в суде во время ареста по делу о подгузниках на 50 млнМещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова.

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