Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар», «Локомотив» — «Ростов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В предстоящем шестом туре розыгрыша РПЛ сразу три матча можно назвать топовыми, поскольку первые шесть команд таблицы играют между собой.