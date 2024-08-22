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Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар», «Локомотив» — «Ростов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В предстоящем шестом туре розыгрыша РПЛ сразу три матча можно назвать топовыми, поскольку первые шесть команд таблицы играют между собой.

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