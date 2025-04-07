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Британцы начали готовить наборы для выживания. "Мы уязвимы перед Россией"

Британцы начали готовить наборы для выживания. "Мы уязвимы перед Россией"

Из-за опасений, что Россия пойдет на подрыв ключевых трубопроводов, советники по безопасности призвали британские семьи подготовить наборы для выживания на трое суток Задавшись целью достичь “нулевых выхлопов”, Великобритания закрывает угольные электростанции и в результате все больше зависит от поставок газа и электроэнергии из-за рубежа.

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